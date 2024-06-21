يورو 2024.. إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام الدنمارك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة إنجلترا والدنمارك التي أقيمت اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.
وتعادل منتخب إنجلترا مع الدنمارك بنتيجة 1-1 على ملعب بانك بارك في فرانكفورت.
سجل هدف إنجلترا، هاري كين في الدقيقة 18.
سجل هدف الدنمارك، مورتن هيولماند في الدقيقة 34.
وبهذا التعادل، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل الدنمارك المركز الثاني برصيد نقطتين.
وتضم المجموعة الثالثة كل من، إنجلترا، صربيا، الدنمارك وسلوفينيا.
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