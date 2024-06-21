في لفتة إنسانية.. لاعبو الأهلي يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر لاعبو النادي الأهلي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وكان النادي قد اتخذ العديد من القرارات في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا في رحلة علاجية التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي.

وقام وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.