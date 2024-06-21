استبعاد 10 لاعبين.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الداخلية غدا الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 12 بالدوري المصري.

وأوضح المصدر لموقع "الخليج 365" أن القائمة شهدت استبعاد 10 لاعبين في مواجهة الداخلية من بينهم، الشناوي وعبد المنعم ومروان عطية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، ديانج، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، عبد القادر، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كهربا، موديست.

وقرر المدير الفني السويسري استبعاد كل من، محمد الشناوي ومروان وعبد المنعم، بالإضافة إلى وسام أبوعلي ومعلول وعمر كمال عبد الواحد وتاو، بجانب مصطفى مخلوف ونيدفيد وكريستو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدا الجمعة على استاد السلام.

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