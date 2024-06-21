الخليج 365 يكشف سبب استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على القائمة النهائية التي تخوض مباراة الداخلية المقرر لها غدا الجمعة.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن السويسري مارسيل كولر قرر إراحة محمد الشناوي وعبد المنعم ومروان عطية.

ويغيب عن القائمة كل من، علي معلول وعمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاون للإصابة، بالإضافة إلى الفلسطيني وسام أبو علي لعدم الجاهزية، ومصطفى مخلوف وكريم نيدفيد وكريستو لأسباب فنية.

أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي

- الشناوي (راحة)

- عبد المنعم (راحة)

-مروان عطية (راحة)

- علي معلول (إصابة)

- عمر كمال عبد الواحد (إصابة)

- بيرسي تاو (إصابة)

- مصطفى مخلوف (فني)

- كريم نيدفيد (فني)

- كريستو (فني)

وسام أبو علي (عدم جاهزية)

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - ديانج - إمام عاشور - أفشة - رضا سليم- عبد القادر - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كهربا - موديست.

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