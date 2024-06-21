استبعاد عواد وزيزو.. قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق النهائية لمواجهة فاركو في الدوري.

وشهدت القائمة استبعاد 14 لاعبا من بينهم حارس المرمى محمد عواد، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف روقا - محمد شحاتة - زياد كمال - سيف جعفر - محمد السيد - عمار ياسر - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله نيمار - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمد عاطف - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

وقرر جوزيه جوميز استبعاد كل من، محمد عواد ومحمود علاء وأحمد فتوح ودونجا وزيزو، بجانب إبراهيما نداي ومهاب ياسر وشيكابالا ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا وأحمد حمدي والونش وعبد الشافي.