الخليج 365 يكشف سبب استبعاد 14 لاعبا من قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على قائمة الفريق النهائية لمواجهة فاركو في الدوري المصري.

وشهدت القائمة استبعاد 14 لاعبا من مواجهة فاركو المقرر لها غدا الجمعة، في الجولة المؤجلة من الأسبوع 12 بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أسباب استبعاد الـ14 لاعبا، والتي جاءت كالتالي:

- محمد عواد (عقوبة)

- نبيل عماد دونجا (تراكم إنذارات)

- أحمد مصطفى زيزو (تراكم إنذارات)

- إبراهيما نداي (تراكم إنذارات)

- أحمد فتوح (إصابة)

- مهاب ياسر (إصابة)

- شيكابالا (إصابة)

- مصطفى الزناري (إصابة)

- سيف الدين الجزيري (إصابة)

- أحمد حمدي (إصابة)

- محمود الونش (إصابة)

- عبد الشافي (إصابة)

- محمود علاء (فني)

- سامسون أكينيولا ( لعدم وصوله القاهرة)

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف روقا - محمد شحاتة - زياد كمال - سيف جعفر - محمد السيد - عمار ياسر - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله نيمار - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمد عاطف - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.