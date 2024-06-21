إسبانيا تتخطى عقبة إيطاليا وتضع قدما في دور الـ16 ليورو 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إسبانيا وإيطاليا التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ليورو 2024.

وفاز منتخب إسبانيا على نظيره إيطاليا بهدف دون رد، حيث جاء الهدف عكسيا عن طريق المدافع "ريكاردو كالافيوري" في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما ظلت إيطاليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثانية

1.إسبانيا - 6 نقاط

2.إيطاليا - 3 نقاط

3.ألبانيا - نقطة

4.كرواتيا - نقطة

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