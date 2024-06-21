بداية الكوبا وقمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، العديد من المباريات المهمة، حيث تبدأ بطولة كوبا أمريكا 2024، بجانب اليورو والدوري المصري الممتاز.

ويسعى منتخبي فرنسا وهولندا للانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، بينما تريد الأرجنتين بدء بطولة كوبا أمريكا بشكل مثالي والحفاظ على اللقب.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مباريات كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين ضد كندا - 3 فجرا - لم تعلن أي قناة عربية عن نقل البطولة حتى الآن

مباريات يورو 2024

أوكرانيا ضد سلوفاكيا - 4 عصرا - beIN SPORTS MAX 1

بولندا ضد النمسا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX 2

هولندا ضد فرنسا - 10 ليلا - beIN SPORTS MAX 1

مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد الداخلية - 7 مساء - ontime sports 1

الزمالك ضد فاركو - 7 مساء - ontime sports 2