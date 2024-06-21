اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم حكام مباراتي الأهلي ضد الداخلية، والزمالك ضد فاركو اليوم الجمعة.

وتقام المباراتين ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية

- حكم ساحة: إبراهيم محمد

- مساعدين: وائل شعبان وحسن رمضان وصبحي العمراوي

حكم تقنية فيديو: محمود بسيوني وأسامة السيد

طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو

- حكم ساحة: محمد الغازي

- مساعدين: هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق ومحمود الدسوقي

حكم تقنية فيديو: طارق مجدي ومحمد سلامة

والجدير بالذكر أن المباراتين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

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