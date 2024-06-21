شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يدرس ضم باسم سليمان للجهاز المعاون لتطوير الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، بقيادة أسامة نبيه، الاستعانة بخدمات باسم سليمان مدرب تطوير الأداء في الجهاز المعاون، لتجهيز المنتخب للفترة المقبلة.

وعمل باسم سليمان كمدرب تطوير أداء لعدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة ومعظمهم من اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم محمد زعلوك مهاجم الأهلي وكريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي، وإسلام جمال لاعب، وأحمد زكي لاعب الزمالك الشاب، ويوسف حسن مهاجم الزمالك الصاعد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، حاليا حمادة أنور مدير المنتخب واسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، في وقت سابق، أنه وجهازه المُعاون أجروا جولة لمتابعة كل الفرق، وكان من يلعب وقتها مجموعة الأوائل.

وقال نبيه إنه سيجري رؤية باقي العناصر في الفترة المقبلة، بعد استئناف الدوري (مجموعة الهبوط)، وبعض الدرجات الأخرى وسيجري تجميع حوالي 60 لاعبا جديدا، ومنحهم الفرصة، بخلاف الـ54 اسما الذين جرى الإعلان عنهم في وقت سابق.