شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك بعد طرح تذاكر مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

علّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، على موقف الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة 27 من الدورى، وذلك بعد طرح تذاكر مباراة القمة.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "موقف الزمالك الأول والأخير هو ما ذكر نصا في البيان الصادر من مجلس الإدارة، برئاسة كابتن حسين لبيب عقب المباراة الأخيرة".

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والزمالك للأسبوع السابع والعشرين فى دوري nile لموسم 2023/2024 والمقرر لها 25 يونيو الجاري.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.



أحمد سالم

في سياق مختلف، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد من القائمة بسبب تحويله للتحقيق يوم بعد غداً السبت وعودة ناصر ماهر بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى.

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفاً.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات 14 لاعباً في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

1-زيزو (إيقاف لتراكم الإنذارات)

2- دونجا (إيقاف لتراكم الإنذارات)

3- نداى (إيقاف لتراكم الإنذارات)

4- فتوح (إصابة في الكاحل)

5- شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)

6- محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)

7- سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)

8- محمود علاء (استبعاد فنى)

9- مهاب ياسر (إصابة في القدم)

10- سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة).

11- محمود الونش (صليبى).

12- أحمد حمدى (صليبى).

13 - محمد عبد الشافى (صليبى)

14- مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).