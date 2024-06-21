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شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 20-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة.

أول تعليق من الزمالك بعد طرح تذاكر مباراة القمة

علّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، على موقف الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة 27 من الدورى، وذلك بعد طرح تذاكر مباراة القمة.

14 لاعبا يغيبون عن الزمالك فى مباراة فاركو بالدورى.. اعرف السبب

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات 14 لاعباً في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. ضم ناصر ماهر واستبعاد محمد عواد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

سيد نيمار يعوض غياب زيزو عن الزمالك أمام فاركو

اقترب سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك من التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

الزمالك عن ضم عمر الساعى أو صفقات جديدة: حل أزمة إيقاف القيد أولاً

شهدت الساعات الماضية تلقى نادى الزمالك عرضا من أحد وكلاء اللاعبين لضم عمر الساعى لاعب الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى، رغم إيقاف القيد بالنادى لحين انتهاء أزمة الإيقاف.

تعرف موعد التحقيق مع محمد عواد فى الزمالك

شهدت الساعات الماضية إيقاف محمد عواد حارس الفريق الأول بنادى الزمالك، وتحويله إلى التحقيق لما بدر منه خلال مباراة الفريق الماضية أمام المصرى، والتى جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضى بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.

عمر جابر ينهى أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسري فى مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى (nile).

جوزيه جوميز يضع الرتوش النهائية على خطة عبور فاركو

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس، حيث يضع جوميز خطة عبور فاركو الليلة بعد تركيزه على علاج أخطاء اللاعبين خلال المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، والتي كلفتهم خسارة اللقاء وذلك لتفاديها في مباراة الغد أمام فاركو.