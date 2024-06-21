شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغازى حكما لمباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو، المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتكون طاقم التحكيم من محمد الغازي حكما للساحة، ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ويتواجد على غرفة الفار محمود الدسوقي ويعاونه في الفار طارق مجدي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفاً.