شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل طاهر محمد طاهر عن الأهلي فى ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعا ملحوظا فى مستوى اللاعب وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني، في ظل عدم تقديم اللاعب مستويات تشفع له في البقاء بالجزيرة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لا يوجد قرار برحيل طاهر من الجهاز الفني، ولكن حال وصول عروض رسمية تخص اللاعب سيتم مناقشتها واستطلاع رأي المدير الفني، لاتخاذ القرار المناسب سواء ببقاء اللاعب أو رحيله.

وشدد المصدر على أن الأهلي لا يمانع في خروج طاهر للإعارة لأي من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف المقبل، من أجل استعادة تألقه ومن ثم العودة إلى القلعة الحمراء من جديد.

وأشار المصدر إلى أن كولر سيناقش لجنة التخطيط في تحديد مصير اللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء واللاعبين الجدد الذي يرغب في ضمهم، خلال مناقشة خريطة تعاقدات الأهلي في الموسم المقبل.