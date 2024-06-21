شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة يلتقى فريق الزمالك مع نظيره فاركو بإستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ترتيب الزمالك وفاركو بالدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 9 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 19هدف.

هدفاً فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

2_أخر ظهور للزمالك وفاركو في الدوري

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى في أخر ظهور له ببطولة الدورى، بهدفين مقابل هدف فيما تعادل فاركو مع زد في المباراة السابقة ببطولة الدورى.

3_ الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.400 مليون يورو ، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو .

4_تاريخ مواجهات الزمالك فاركو

التقى الزمالك مع فاركو فى 6 مباريات قبل مباراة اليوم الجمعة، منها مباراة بكأس الرابطة، و 4مباريات ببطولة الدورى ومباراة واحدة بكأس مصر ، حقق الزمالك الفوز في مباراتين ، و تعادل في مثلها وخسر في مثلها أيضا.

أول مباراة جمعت الزمالك وفاركو انتهت بخسارة الأبيض، وأخر مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

5- غيابات الزمالك عن مباراة فاركو

الزمالك يدخل لقاء فاركو وسط عدة غيابات ، على رأسها أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، وشيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).