إسبانيا تسقط إيطاليا وتتأهل لثمن نهائى يورو 2024 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب إسبانيا فوزا ثمينا على نظيره منتخب إيطاليا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

نجح المنتخب الإسباني، في فك شفرة الدفاع الإيطالي، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافع الأزوري ريكاردو كالافيوري، في الدقيقة 55، بالخطأ في مرماه.

وأصبح المنتخب الإسباني ثاني المتأهلين إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد المنتخب الألماني مستضيف البطولة.

ويتصدر المنتخب الإسباني، ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ثم إيطاليا 3 نقاط في المركز الثاني، ثم كل من ألبانيا وكرواتيا برصيد نقطة واحدة.