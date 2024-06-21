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غدا.. اختبارات المقاولون الخارجية تنطلق من صعيد مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غدا السبت الموافق يونيو المرحلة الأولى من اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.


وتتضمن محافظتي :

 

محافظة المنيا- مركز مطاي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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