غدا.. اختبارات المقاولون الخارجية تنطلق من صعيد مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غدا السبت الموافق يونيو المرحلة الأولى من اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.
وتتضمن محافظتي :
محافظة المنيا- مركز مطاي
ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غدا السبت الموافق يونيو المرحلة الأولى من اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.
محافظة المنيا- مركز مطاي
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