غدا.. اختبارات المقاولون الخارجية تنطلق من صعيد مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غدا السبت الموافق يونيو المرحلة الأولى من اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.



وتتضمن محافظتي :

محافظة المنيا- مركز مطاي

