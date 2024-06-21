يورو ٢٠٢٤ : أرقام واحصائيات مباراة انجلترا مع الدانمارك وتعادل محبط للأنجليز

ياسر رشاد - القاهرة - فشل منتخب انجلترا في حسم تأهل مبكر للدور الثاني في بطولة يورو ٢٠٢٤ بعد تعادله المخيب للامال امام منتخب الدانمارك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن مباريات المجموعة الثانية .

ورغم ان التعادل آثار حالة من الأحباط بين جماهير انجلترا والاعلام الأنجليزي الا انه وضع منتخب الأسود الثلاث في صدارة المجموعة امام منتخبي الدانمارك وسلوفينيا بينما جاء منتخب صربيا في المركز الرابع وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة قبل الجولة الثالثة الحاسمة لتحديد المتأهلين للدور الثاني.

ارقام واحصائيات

منتخب انجلترا فاز فقط في مباراتين من أصل اخر ثمان مواجهات مع منتخب الدانمارك حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في أربعة مباريات .

١٣ هدف تم تسجيلها من خارج منطقة الجزاء في بطولة يورو ٢٠٢٤ حتى الان وهو رقم يفوق ما تم تسجيله في كامل مباريات الدور الاول في البطولة السابقة يورو ٢٠٢٠ حيث تم تسجيل ١٢ هدف فقط من خارج منطقة الجزاء .

النجم هاري كين اصبح ثالث لاعب إنجليزي يسجل أهداف في أربعة بطولات كروية كبرى ( كأس العالم وكأس أوربا ) متتالية مع الثنائي واين روني و مايكل أوين.

هدف النجم هاري كين في مرمى الدانمارك هو هدف الخامس في مباريات اليورو عبر تاريخها ليكون اول لاعب إنجليزي يسجل خمسة اهداف في اليورو كما اصبح ثامن لاعب في التاريخ الكروي يسجل خمسة اهداف او اكثر في البطولات الكبرى.

هدف التعادل للمنتخب الدانماركي هو ثامن هدف يتلقاه منتخب انجلترا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في تاريخ مبارياته في اليورو ليتساوي مع منتخب البرتغال الذي تلقت شباكه نفس العدد من الأهداف من تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

هدف مورتون هويلموند الدانماركي هو اول أهدافه الدولية مع منتخب الدانمارك في تسعة مباريات ارتدى فيها فانلة المنتخب الدانماركي كما اصبح هو الهدف التاسع للدانمارك من تسديدات من خارج منطقة الجزاء ليصبح منتخب غزاة الشمال هو رابع منتخب في عدد الأهداف التي سجلها من تسديدات بعيدة المدى خلف منتخبات ألمانيا ١٥ هدف و هولندا ١٢ هدف و فرنسا ١١ هدف .

منتخب الدانمارك حقق فوزا واحدا في اخر عشرة مباريات في الدور الأول للبطولات الكبرى التي شارك فيها حيث تعادل في خمس مباريات وخسر أربعة مباريات وكان اخر انتصار له على منتخب روسيا في ثالث مبارياته في الدور الأول لبطولة يورو ٢٠٢٠ بالفوز بأربعة أهداف لهدف.