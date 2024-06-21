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حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بشأن مصطفى يونس

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، ضرورة لم الشمل بين لاعبي الأهلي القدامى و " محمود الخطيب" رئيس القلعة الحمراء الحالي.


تابع طولان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان:" اناشد كابتن محمود الخطيب بفتح ابوابه لاستقبالي انا و كابتن مصطفى يونس نجم و كابتن الأهلي السابق للصلح بين الطرفين.


اضاف طولان:" نحن اصدقاء منذ زمن بعيد و تجمعنا عِشرة عمر و ذكريات جميلة، و اتمنى من كابتن محمود الخطيب استقبالي انا وصديق عمره" مصطفى يونس" داخل النادي الأهلي من اجل انهاء الخلافات و لم شمل الطرفين.


اختتم طولان:" اتمنى عودة كابتن الخطيب من ألمانيا سالمًا، و بعدها سأتصل بالكابتن محمود لتنسيق موعد لاستقبالي رفقة يونس و ان شاء الله ننهي الخلافات و نعيد العلاقات كما كانت في السابق.

 

حلمي طولان: هزيمة الزمالك التاريخية من الأهلي يتحملها اوتوفيستر و الحديث عن المؤامرة أمر مضحك


حمّل كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، " اوتوفيستر" المدير الفني السابق للقلعة البيضاء نتيجة 1_ 6 التاريخية في موسم 2002 .

و اكد طولان ان اوتوفيستر مدير فني ذو طابع هجومي بحت، و اختياره لتشكيل هجومي في مباراة القمة كان سببًا في اكتساح الأهلي لغريمه الأذلي.


أضاف طولان:" مباريات القمة دائمًا ما تحتاج لتشكيل متوازن، الثقة المفرطة او الخوف المبالغ فيه دائمًا ما يكون سببًا في الهزيمة.


و اختتم:" واجهت الأهلي خمس مواجهات قبل مباراة 1_6 التاريخية نجحت في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، و تعادلت في مناسبتين

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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