حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بشأن مصطفى يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، ضرورة لم الشمل بين لاعبي الأهلي القدامى و " محمود الخطيب" رئيس القلعة الحمراء الحالي.



تابع طولان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان:" اناشد كابتن محمود الخطيب بفتح ابوابه لاستقبالي انا و كابتن مصطفى يونس نجم و كابتن الأهلي السابق للصلح بين الطرفين.



اضاف طولان:" نحن اصدقاء منذ زمن بعيد و تجمعنا عِشرة عمر و ذكريات جميلة، و اتمنى من كابتن محمود الخطيب استقبالي انا وصديق عمره" مصطفى يونس" داخل النادي الأهلي من اجل انهاء الخلافات و لم شمل الطرفين.



اختتم طولان:" اتمنى عودة كابتن الخطيب من ألمانيا سالمًا، و بعدها سأتصل بالكابتن محمود لتنسيق موعد لاستقبالي رفقة يونس و ان شاء الله ننهي الخلافات و نعيد العلاقات كما كانت في السابق.

حلمي طولان: هزيمة الزمالك التاريخية من الأهلي يتحملها اوتوفيستر و الحديث عن المؤامرة أمر مضحك



حمّل كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، " اوتوفيستر" المدير الفني السابق للقلعة البيضاء نتيجة 1_ 6 التاريخية في موسم 2002 .

و اكد طولان ان اوتوفيستر مدير فني ذو طابع هجومي بحت، و اختياره لتشكيل هجومي في مباراة القمة كان سببًا في اكتساح الأهلي لغريمه الأذلي.



أضاف طولان:" مباريات القمة دائمًا ما تحتاج لتشكيل متوازن، الثقة المفرطة او الخوف المبالغ فيه دائمًا ما يكون سببًا في الهزيمة.



و اختتم:" واجهت الأهلي خمس مواجهات قبل مباراة 1_6 التاريخية نجحت في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، و تعادلت في مناسبتين