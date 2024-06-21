ثروت سويلم: مطالب الزمالك لن تتحقق وسنعلن عن المؤجلات في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن الأزمة المثارة في الشارع الرياضي المصري بعد بيان الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز إلا بعد تحقيق مطالبه.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية "يوجد مطالب مشروعة، الزمالك كان له مباريات مؤجلة، ولكن أنت ليس مثل النادي الأهلي لأنك لم تشارك في بطولات مثل الذي شارك الأهلي فيها، كل واحد يقول الذي يريده، لا أعتقد الأمور ستسير كما يريد الزمالك".

وأضاف "نحن في دولة ويوجد نظام كما تحكمنا لائحة نسير عليها وتحكم الأمور التنظيمية في بطولة الدوري، وشروط المؤجلات لم يكن فيها مجاملة لأي نادي، فليس من حقك أنك تطلب شيء وافقت عليه، طول عمرنا نعمل بهذا الشكل ولم نبتدع شيء جديد، في النهاية تحكمنا لائحة ويوجد رئيس لجنة المسابقات والقرار سيسير على الأندية، ويوجد مسابقة على وشك الأنتهاء منها".

واختتم تصريحاته "بطولة الدوري لها نظام، المؤجلات التي حدثت لم يكن فيها مجاملة للأهلي، الجميع يعلم ظروف الأهلي، يمثل مصر في أكثر من بطولة، وبالتالي لديه مؤجلات كثيرة جدًا، مطلب غريب جدًا، لا يوجد وقت للحديث عن لعب المؤجلات إلا بعد انتهاء الدور الأول بالكامل، لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لأن لو حدث ذلك سيكون خلل في جدول الدوري".

وعن مواعيد المباريات المؤجلة أوضح ثروت سوليم "سنعلن عن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري الأسبوع المقبل".

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري المصري.