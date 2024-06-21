شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية اليوم الجمعة 21 – 6 - 2024 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى مواجهة الداخلية مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، وسط رغبة من المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية هامة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والداخلية بالدوري المصري

يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

آخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.