شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص عمر كمال فى مشاركة الأهلى ضد الزمالك بقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بات موقف عمر كمال لاعب الأهلي من اللحاق بمباراة قمة الدوري أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، محل شك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بشد في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن عمر كمال يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء غد الجمعة باستاد السلام، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.