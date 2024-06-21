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ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام كندا في كوبا أمريكا 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - يقود ليونيل تشكيل منتخب الأرجنتين الذي أعلنه المدرب راقصي التانجو"  ليونيل سكالوني"، لمواجهة كندا على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" في انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجاوي.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا وتشيلي، بالإضافة إلى بيرو.

تشكيل الأرجنتين..

حراسة المرمى:  إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو.

خط الوسط: دي باول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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