الاهلي ضد الداخلية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز بهدف دون رد، بينما خسر الداخلية أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يحتل الداخلية المركز الآخير في الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، من 25 لقاء.

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موعد مباراة الاهلي والداخلية في الدوري الممتاز

تقام مباراة الاهلي والداخلية، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

تذاع مباراة الاهلي ضد الداخلية عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، حيث هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري بشكل حصري.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هانى.

خط الوسط: أليو ديانج – أكرم توفيق – إمام عاشور.

وفي الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – أحمد عبدالقادر.