بمشاركة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في افتتاح كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد مباراة الأرجنتين الأول لكرة القدم بمشاركة ليونيل ميسي، أمام نظيره كندا، في إطار منافسات افتتاح مشواره في بطولة كوبا أمريكا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره كندا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، صباح اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.

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ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا والتي تضم منتخبات بيرو وتشيلي وكندا أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا

وتذاع مباراة الأرجنتين ضد كندا، في أولى جولات دور المجموعات في كوبا أمريكا، عبر شبكة TUDN/Univision والتي تمتلك حاليًا حقوق البث باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة.

كما تذيع شبكة «FOX Sports»، مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر قنوات FOX وFS1 وFS2.