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كولر يصدم لاعب الاهلي المعار ويرفض عودته

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عودة لاعب الأحمر المعار.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:” الاهلي أبلغ أحمد قندوسي بقرار مارسيل كولر وهو رفض قيد اللاعب في الموسم الجديد وعودته مرة آخرى للأحمر”.

وتابع:” الاهلي طلب من قندوسي الاستمرار في الإعارة  لأحد الأندية خلال الفترة القادمة، ولكن اللاعب الجزائري رفض الأمر لتبدأ أزمة جديد داخل جدران القلعة الحمراء”.

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ويستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، اليوم الجمعة ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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