لمشاهدة ميسي.. تردد القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره كندا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، صباح اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.

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ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا والتي تضم منتخبات بيرو وتشيلي وكندا أيضًا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأرجنتين ضد كندا

1- Australia Optus Sport

2- Austria Sportdigital

3- Balkans Arena Sport

4- Bangladesh T Sports

5- Bolivia Unitel Bolivia

6- Brazil Grupo Globo

7- Bulgaria Max Sport

8- Canada TSN (in English), RDS (in French)

9- Chile Canal 13, Chilevisión

10- China CCTV

كما تذيع شبكة «FOX Sports»، مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر قنوات FOX وFS1 وFS2.

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية:

Solo calcio

تردد القنوات:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية:

L’Equipe TV

تردد القنوات:

12648 V 29500 عمودي