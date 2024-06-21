شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خطاب يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يطمح الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة أحمد خطاب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر ببطولة الدورى.

ويسعى فاركو لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدورى خاصة أنه يحتل المركز الخامس عشر بمناطق الخطر برصيد 22 نقطة جمعهم من 25 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة.

ومن المتوقع أن يدخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: جيفيرسون إنكادا - أحمد عوض - محمود البدري - ياسين مرعي - جابر كامل،خط الوسط: محمود عماد - عمرو ناصر - محمد فخري،خط الهجوم: أحمد شريف - محمود جهاد.

ويلتقى الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile)،في لقاء يبحث فيه الفريقين عن نتيجة إيجابية خاصة بعد تعرض الفارس الأبيض للخسارة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وموقف فاركو الصعب في جدول الترتيب.