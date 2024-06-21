شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد ياسر من العودة للأهلى بعد انتهاء إعارته فى التشيك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف النادي من عودة محمد ياسر مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى نادي تبليتسه التشيكي في الموسمين الماضيين.

أوضح المصدر أن اسم محمد ياسر لم يتردد بشأن العودة إلى الأهلي في الصيف المقبل، والاتجاه الأقرب هو تجديد إعارة اللاعب إلى النادي التشيكي، للاستمرار في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي المبكر، على أن يعود للقلعة الحمراء حال الحاجة إلى جهوده في المستقبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم مهاجم محلي صاحب خبرات في اللعب وسط الكبار عن عودة محمد ياسر أو الاستعانة بأحد اللاعبين الشباب.

محمد ياسر هو أحد مواهب قطاع الناشئين بالأهلي وتم تصعيده للفريق الأول وشارك معه وقت وجود بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في التشيك.