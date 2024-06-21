اليوم.. الزمالك يتحدى الغيابات أمام فاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى مساء اليوم الجمعه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١٢ لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط ظروف بالغة الصعوبه لعدة أسباب أولها خسارته منذ أيام من المصري بهدفين لهدف والتى أثارت حاله من الجدل بعد الأخطاء التحكيميه التى شهدها اللقاء وأدت إلى إصدار مجلس الإداره بيانا شديد اللهجه طالب هدد فيه بعدم لعب أى مباراه قبل إنتهاء المباريات المؤجله للمنافسين والتحقيق مع أحمد الغندور حكم اللقاء وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه وهو مايعني أن موقف الزمالك من لعب مباراة القمه الثلاثاء المقبل مازال معلقا.

كما يواجه الزمالك في مباراة اليوم مأزق الغيابات التى تضرب الفريق والممثله فى عدم مشاركة ثلاثة من اللاعبين الأساسيين بسبب الإنذار الثالث وهم أحمد سيد زيزو وابراهيما نداى وعماد دونجا وأيضا إيقاف حارس المرمى محمد عواد وإحالته للتحقيق بعد واقعة اشتباكه مع زميله حسام عبد المجيد وكذلك إصابات شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لعودة الانتصارات وتحسين موقف الفريق فى جدول الترتيب حيث يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد ٣١ نقطه.

أما فريق فاركو فإنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد ٢٢ نقطه ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب لتحسين مركزه فى جدول المسابقه بعد التعادل المثير الذى حققه أمام فريق زد بهدفين الثلاثاء الماضي.