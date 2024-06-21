تشكيل فرنسا المتوقع أمام هولندا.. موقف مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب فرنسا، هولندا في مباراة قوية ومرتقبة بينهما مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تنطلق مباراة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و التي ستقام على ملعب "ريد بول ارينا" في مدينة لايبزيج الألمانية.

يسعى منتخب فرنسا إلى لتحقيق الانتصار من أجل ضمان الصعود إلى دور ال16 بعدما نجح في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى على حساب النمسا ليحصد الثلاث نقاط الأولى في الجولة الإفتتاحية، وسيكون فوز الديوك على هولندا، دافعا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

يحاول نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي اللحاق بالمباراة لكنه بنسبة كبيرة خارج مباراة هولندا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في أنفه، بعدما تعرض لكسر به، وعليه سيرتدي قناع لحمايته، لكن فرص لحاقه بمباراة الطواحين الهولندية سيكون صعبا.

من جانبه، قال زميله أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا حول حالة مبابي: "كيليان في حالة جيدة جدًا، على الرغم من أن أنفه منتفخ قليلاً، سنرى حتى اللحظة الأخيرة، اعتمادًا على ما يشعر به، سيتغير الأمر كثيرًا إذا لم يلعب غدًا".

وتبدأ موقعة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام هولندا:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في الدفاع: دايوت اوباميكانو، ويليام صاليبا، ثيو هيرنانديز، جوليس كوندي

في الوسط: أدريان رابيو، نجولو كانتي، أنطوان جريزمان

في الهجوم: ماركوس تورام، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبلي.