شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لعبور كمين الداخلية لمواصلة الانتصارات الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا في السابعة مساء اليوم الجمعة على الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى لاسيما ان لقاء الليلة يمثل بروفة أخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك في لقاء القمة الثلاثاء المقبل.

يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وحقق الاهلى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة ، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء الداخلية الليلة كل من وسام أبو على وعلى معلول وبيرسى تاو للإصابة.

في المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفني للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة ايجايبة أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه بشدة في الأسابيع الأخيرة.