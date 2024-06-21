شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل 6 لاعبين مصريين وهم نور الشربينى وعلى فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامى ومصطفى عسل إلى الدور نصف النهائى ببطولة العظماء الثمانية، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجارى، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات كالتالي..

فوز نور الشربيني على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-4, 11-9.

فوز هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين:11-6, 11-9.

فوز نوران جوهر على نور الطيب بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-4, 11-3.

فوز علي فرج على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 2-0، بعد انسحاب الأخير بداعي الإصابة.

فوز مصطفى عسل على كريم عبد الجواد بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 10-11, 11-3.

فوز مازن هشام على البيروفي دييجو بنتيجة 2-0، بعد انسحاب الأخير للإصابة.

فوز طارق مؤمن على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-6, 11-3.