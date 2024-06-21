الامارات | الأرجنتين تفتتح كوبا أميركا بالفوز على كندا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن اللقب، بفوزه اليوم الجمعة على كندا 2-0، في افتتاح بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة في الولايات المتحدة.

على ملعب مرسيدس بنز سوبردوم في أتلانتا، انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لاعب مانشستر سيتي، خوليان ألفاريز، الهدف الأول في الدقيقة 49.

وقبل النهاية بدقائق أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليعود إلى التسجيل مجدداً بقميص منتخب بلاده.

ورغم أن النجم ليونيل ميسي لم يسجل في المباراة، إلا أنه أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كوبا أمريكا بواقع 35 مباراة، ليتخطى التشيلي سيرجيو ليفينغستون (34 مباراة).

وبهذا الفوز يحصد منتخب الأرجنتين أول ثلاث نقاط في البطولة، التي يحمل لقبها، ويتصدر المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بيرو وتشيلي، اللذين يتواجهان غدا السبت.