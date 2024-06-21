الامارات | لا فوينتي: إسبانيا أفضل منتخب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، سعادته الكبيرة بتأهله إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024، بعد فوزه بهدف على إيطاليا، مؤكداً أنه لا يوجد فريق أفضل من "الماتدور".

قال دي لا فوينتي: "فخور بالنتيجة والفوز على بطل أوروبا الأخير، فريق عظيم، للطريقة التي فازوا بها ولكل ما تم تقديمه، سيكون المنافسون المقبلون في الأدوار الإقصائية أكثر صعوبة، لكنني أؤكد لكم أنه لا يوجد فريق يتفوق علينا طالما أننا نواصل العمل بجدية وبتواضع".

واعترف دي لا فوينتي بأن المباراة ضد إيطاليا هي أفضل مباراة قاد فيها منتخب إسبانيا وأشاد بلاعبيه.

وأضاف: "إنها أفضل مباراة من بين 17 مباراة لي، لعبنا بالفعل ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، ولكن اليوم كان أكثر اكتمالًا، لا أمل أبداً من تأكيد أن كرة القدم الإسبانية هي الأفضل في العالم، وبها أفضل اللاعبين في العالم".

وقلل دي لا فوينتي من أهمية النقاش الحاد الذي دار مع مدرب إيطاليا لوتشاينو سباليتي: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، لحظة ساخنة وانتهت، كل احترامي لسباليتي".

واختتم: "كان هناك ما هو أكثر من اللياقة البدنية، والحالة الفنية والتكتيكية، كنا متفوقين في جميع النواحي، نملك فريقاً عظيماً".