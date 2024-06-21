الامارات | فلامنغو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فلامنغو صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي، عقب فوزه المثير 2-1 على ضيفه باهيا، اليوم الجمعة، في الجولة العاشرة للمسابقة.

أسفرت باقي مباريات الجولة، عن فوز بالميراس على ضيفه براغانتينو 2-1، وسبورت كلوب فيتوريا على ضيفه أتلتيكو مينيرو 4-2.

وعلى ملعب ماراكانا الشهير، بادر جيرسون سانتوس بالتسجيل لمصلحة فلامنغو في الدقيقة 24، قبل أن يدرك إيفير ألدو التعادل سريعاً لباهيا في الدقيقة 35، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز النجم المخضرم ديفيد لويز هدف الفوز القاتل لفلامنغو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد فلامنغو إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بوتافوغو، في حين توقف رصيد باهيا عند 18 نقطة في المركز الخامس.

وواصل بالميراس انتفاضته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه براغانتينو.

وعلى ملعب (أليانز باركي)، تقدم رافاييل فيغا لبالميراس في الدقيقة 24، غير أن ماتيوس فيرنانديز أحرز هدف التعادل لبراغانتينو في الدقيقة .49

ولم يهنأ الفريق الضيف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد رونيلسون باربوسا التقدم لبالميراس، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة .56

وارتفع رصيد بالميراس إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوتافوغو، بينما تجمد رصيد براغانتينو عند 13 نقطة في المركز العاشر.