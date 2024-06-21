شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية.. كهربا فى الهجوم وعودة شوبير والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهه الداخلية في الدوري الممتاز، على النحو التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم كهربا.