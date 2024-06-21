شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام فاركو اليوم الجمعة 21 – 6 - 2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، اليوم الجمعة، لمواجهة فاركو بالدورى المصرى.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق فاركو بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدورى

يواجه الزمالك نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى المصرى.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو فى الدورى

خسر الزمالك من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فاركو مع زد إف سى بهدفين لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة.

ترتيب الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.