شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر ينهى رحلته فى مونديال إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر من إنجلترا بهدف دون رد فى مثل هذا اليوم 21 يونيو 1990، ليودع منافسات كأس العالم 1990 والتى أقيمت فى إيطاليا.

سجل مارك رايت برأسه فى شباك أحمد شوبير فى الدقيقة 58 من الشوط الثانى ليودع الفراعنة بقيادة محمود الجوهرى المونديال، بعد تلقى المنتخب الوطنى الهزيمة الوحيدة، التى أطاحت به خارج المونديال المونديال، بعد احتلاله المركز الرابع فى المجموعة التى ضمت معها هولندا وإيرلندا، برصيد نقطتين.

جاء تشكيل مصر فى المباراة الثالثة مكونا من

أحمد شوبير "الأهلي"، إبراهيم حسن "الأهلي"، هشام يكن "الزمالك"، هانى رمزى "الأهلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، أحمد رمزى "الزمالك"، إسماعيل يوسف "الزمالك"، مجدى عبدالغنى "بيراميار البرتغالي"، أحمد عبدالعزيز الكاس "الأوليمبى السكندري"، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد "كابتن الفريق والزمالك".

وفى الشوط الثانى دفع الجوهرى بكل من طارق سليمان "المصرى البورسعيدي" بدلا من أحمد الكاس، وعادل عبدالرحمن "الأهلي" بدلا من جمال عبد الحميد.

يذكر أن المنتخب المصري ودع مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين)

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.