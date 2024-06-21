شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام مؤجلات الجولة الـ12 لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام، اليوم الجمعة، مباراتان من مؤجلات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى تجمع الأهلى مع الداخلية على استاد السلام ومباراة الزمالك مع فاركو على استاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراتى الأهلى والزمالك اليوم البروفة الأخيرة للقطبين قبل مباراة القمة الثلاثاء المقبل بالدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة.

بينما يأتى الزمالك فى المركز 11 برصيد 31 نقطة، جمعها من 19 مباراة.

الزمالك & فاركو..7 مساء

الاهلى & الداخلية..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.