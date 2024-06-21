الامارات | النتائج الكاملة وجدول مباريات كأس أمم أوروبا 2024 (محدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الكاملة وجدول مباريات كأس أمم أوروبا 2024 (محدث) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الإثارة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة في ألمانيا، وهي الحدث الكروي العالمي وثاني البطولات الكبرى بعد كأس العالم، بمشاركة 24 فريقا، تشهد نخبة من أفضل لاعبي العالم في مختلف البطولات العالمية الكبرى، وكانت إيطاليا قد فاجأت الجميع في يورو 2020 عقب الفوز بالبطولة رغم عدم تواجدها في كأس العالم 2022.

ويتنافس بقوة على لقب البطولة التي تستمر حتى 14 يوليو المقبل عدد من المنتخبات القوية في مقدمتها صاحبة الأرض منتخب ألمانيا، والمنتخب الإنجليزي القوي، إضافة إلى وصيف العالم منتخب فرنسا، وحامل اللقب المنتخب الإيطالي، كما يقدم المنتخب الإسباني أداءً رائعاً.

وننشر فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم وجدول المباريات في البطولة المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو بتوقيت الإمارات.

* دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية

الجمعة 14 يونيو: ألمانيا - اسكتلندا 5-1

السبت 15 يونيو: المجر - سويسرا 1-3 إسبانيا - كرواتيا 3-0 إيطاليا - ألبانيا 2-1

الأحد 16 يونيو: بولندا - هولندا 1-2 سلوفينيا - الدنمارك 1-1 صربيا - إنكلترا 0-1

الإثنين 17 يونيو: رومانيا - أوكرانيا 3-0 بلجيكا - سلوفاكيا 0-1 النمسا - فرنسا 0-1

الثلاثاء 18 يونيو: تركيا - جورجيا 3-1 البرتغال - تشيكيا 2-1

الأربعاء 19 يونيو: كرواتيا - ألبانيا 1-1 ألمانيا - المجر 2-0 اسكتلندا - سويسرا 1-1

الخميس 20 يونيو: سلوفينيا - صربيا 1-1 الدنمارك - إنكلترا 1-1 إسبانيا - إيطاليا 1-0

الجمعة 21 يونيو: (17,00) سلوفاكيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في دوسلدورف (20,00) بولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين (23,00) هولندا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في لايبزيغ

السبت 22 يونيو: (17,00) جورجيا - تشيكيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ (20,00) تركيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في دورتموند (23,00) بلجيكا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في كولن

الأحد 23 يونيو: (23,00) سويسرا - ألمانيا (المجموعة الأولى) في فرانكفورت (23,00) اسكتلندا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

الإثنين 24 يونيو: (23,00) ألبانيا - إسبانيا (المجموعة الثانية) في دوسلدورف (23,00) كرواتيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في لايبزيغ

الثلاثاء 25 يونيو: (20,00) هولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين (20,00) فرنسا - بولندا (المجموعة الرابعة) في دورتموند (23,00) إنكلترا - سلوفينيا (المجموعة الثالثة) في كولن (23,00) الدنمارك - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونيخ

الأربعاء 26 يونيو: (20,00) سلوفاكيا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت (20,00) أوكرانيا - بلجيكا (المجموعة الخامسة) في شتوتغارت (23,00) جورجيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في غلزنكيرشن (23,00) تشيكيا - تركيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

• ثمن النهائي: السبت 29 يونيو: (20,00) ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 38) في برلين (23,00) متصدّر المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 37) في دورتموند

الأحد 30 يونيو: (20,00) متصدّر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 40) في غلزنكيرشن (23,00) متصدّر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) في كولن

الإثنين 1 يوليو: (20,00) ثاني المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الخامسة (المباراة رقم 42) في دوسلدورف (23,00) متصدّر المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة رقم 41) في فرانكفورت

الثلاثاء 2 يوليو: (20,00) متصدّر المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 43) في ميونيخ (23,00) متصدّر المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة السادسة (المباراة رقم 44) في لايبزيغ

• ربع النهائي: الجمعة 5 يوليو: (20,00) الفائز في المباراة رقم 39 - الفائز في المباراة رقم 37 (المباراة رقم 45) في شتوتغارت (23,00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) في هامبورغ

السبت 6 يوليو: (16,00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 38 (المباراة رقم 48) في دوسلدورف (19,00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 44 (المباراة رقم 47) في برلين



• نصف النهائي: الثلاثاء 9 تموز/يوليو: (23,00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) في ميونيخ

• الأربعاء 10 يوليو: (23,00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) في دورتموند *

• النهائي: الأحد 14 يوليو:

(23,00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (المباراة الرقم 51) في برلين