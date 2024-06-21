اليوم.. الأهلي يتحفز لاستمرار الانتصارات واقتناص وصافة الدوري أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الأهلي اختباراً جديداً في الدوري الممتاز حين يحل ضيفًا على الداخلية في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر.

ويطمع الأهلي في تحقيق الفوز السابع على التوالي بالدوري بعدما انتفض الفريق الأحمر وحصد 6 انتصارات متتالية عقب الخسارة أمام الزمالك في لقاء القمة.

ويعني الفوز تقدم الأهلي للوصافة خلف بيراميدز قبل لقاء القمة المرتقب يوم الثلاثاء المقبل أمام الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، وحقق حامل اللقب 12 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين وسجل 38 هدفاً واستقبل 7 هدفاً ويحتل الثنائي محمود كهربا وبيرسي تاو صدارة ترتيب هدافي الفريق بالدوري.

ويحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة، وحقق الفريق انتصارين فقط وتعادل 9 مرات وتلقى 14 هزيمة وسجل 12 هدفاً واستقبل 30 هدفاً ويحتل آلان كيامبادي لاعب الداخلية صدارة هدافي فريقه برصيد هدفين.

وشهدت تدريبات الأهلي قبل لقاء الداخلية عودة تدريجية للاعب الفلسطيني وسام أبو علي بينما تأكد غياب عمر كمال بسبب الإصابة.