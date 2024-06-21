سيناريوهات تأهل كرواتيا لثمن نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تأزم موقف منتخب كرواتيا بشدة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 المقامة في ألمانيا، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وبدأ المنتخب الكرواتي مشواره في البطولة في يورو 2024 بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع ألبانيا بهدفين لكل منهما بالجولة الثانية.

وأصبح المخضرم لوكا مودريتش ورفاقه في موقف صعب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا

إلا أن هذا الأمر ليبس مستحيلاً.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كرواتيا مع إيطاليا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات يوم الإثنين المقبل.

ويمكن للمنتخب الكراواتي التأهل لدور الـ 16 في الحالات الأتية: