طولان: الزمالك مطالب بتفعيل دور لجنة الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي" عبد الناصر زيدان" عن ضرورة تفعيل لجنة كرة داخل نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.



تابع طولان:" أول مرة اشوف لعيبة الزمالك متعصبة كدة خلال مباراة المصري السابقة، ايه يعني دخل فيك هدف في أول ربع ساعة.

اضاف حلمي:" هدف فخر الدين بن يوسف من خطأ لا يغتفر من لاعبي الزمالك و تحديدًا ثنائي القلب عبد المجيد و المثلوثي.



اختتم حلمي طولان:" مقدرش الوم على نداي و خصوصًا انه مش بيلعب في مكانه، الزمالك افتقد لفتوح في مباراة المصري، و اتمنى القادم يكون أفضل