تفاصيل مثيرة في تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" عن كواليس تقرير" أحمد الغندور" حكم مباراة المصري و الزمالك والتي انتهت بانتصار الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.



و تابع زيدان:" ان الغندور لم يذكر في تقريره بعد نهاية المباراة اي شئ بخصوص واقعة اعتداء " جوميز" المدير الفني للزمالك على الحكم الرابع.

اضاف عبد الناصر: الحكم الرابع كتب تقريرًا مفصلًا عن واقعة اعتداء المدير الفني للفارس الأبيض عليه، وذلك على اعقاب الغاء هدف الزمالك من ضربة الجزاء التي سددها لاعبه" احمد سيد زيزو".



اختتم عبد الناصر تصريحاته:" في غضون أيام سيكون هناك تحقيق مع الثلاثي" أحمد الغندور" حكم الساحة، و كذلك الحكم الرابع، بالاضافة " لجوزيه جوميز" للمدير الفني لنادي الزمالك.

