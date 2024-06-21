اليوم.. منتخب أوكرانيا يتحدى سلوفاكيا في موقعة حاسمة بـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مباريات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة حيث يلتقي منتخبي سلوفاكيا وأوكرانيا في تمام الساعة الرابعة عصراً، على أرضية ملعب مركور شبيل أرينا، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ويتولى التعليق، المصري علي محمد علي، عبر شاشات قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.



يحتل المنتخب السلوفاكي المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف وراء المنتخب الروماني الذي كان تغلب على أوكرانيا بثلاثية نظيفة.

وحققت سلوفاكيا مفاجأة مدوية، وتغلبت على أحد المرشحين للقب، وهو المنتخب البلجيكي، بهدف نظيف على ملعب فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة الأولى.

في المقابل، يدخل المنتخب الأوكراني مباراته الثانية أمام سلوفاكيا، بحثا عن النقاط الثلاث في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أصعب اللقاءات، أمام بلجيكا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 2024.

ولم تكن بداية يورو 2024 مثالية للأوكرانيين، حيث أشعلت الخسارة الثقيلة أمام رومانيا، غرفة ملابس اللاعبين، الذين أجبروا مدربهم سيرجي ريبروف، على مغادرة المكان، بعدما انتقد الأخير فريقه بشكل لافت بعد الهزيمة المدوية.

وكان ريبروف قد قال في تصريحاته بعد المباراة مباشرة، ان لاعبي المنتخب الأوكراني لم يظهروا وطنيتهم، وفشلوا في الدفاع عن بلادهم العظيمة والقوية التي تحارب الروس من أجل الكرامة.

