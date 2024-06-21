الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره فاركو، اليوم الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الجمعة، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، عن التعويض بعد الخسارة في الجولة الماضية على حساب المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول المسابقة برصيد 22 نقطة.

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء اليوم الجمعة، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.