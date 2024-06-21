"هل وبخه أحد؟".. مالك وادي دجلة يوجه رسالة نارية للزمالك بسبب ما فعله زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، رسالة قوية، لمجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب الأحداث الأخيرة، والاحتجاج على منظومة التحكيم، لعدم احتساب هدفا صحيحا، لصالح أحمد سيد زيزو، (من وجهة نظرهم) في مواجهة المصري البورسعيدي الماضية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أضاع الزمالك ضربة جزاء (لا يمكن الحكم عليها حكماً قاطعاً) نظراً لعدم وجود تقنيات متطورة للتصوير من فوق المرمى فهدد الزمالك بعدم استكمال المسابقة إلا بعد تحقيق شروط معينة (لن تتحقق على أرض الواقع) في موسم لن يحصل فيه على المركز الأول أو الثاني بالنظر لنتائج بيراميدز والأهلي، فلماذا كل هذا الضجيج؟".

أضاف: "العديد من ضربات الجزاء لا تسجل من التسديدة الأولى وإنما من خلال المتابعة فهل قام زيزو بواجبه في متابعة الكرة بعد ان ارتدت لداخل الملعب؟ أم ذهب للمرمى للتحقق من دخول الكرة المرمى و ترك متابعة اللعبة و أسقط نفسه في مصيدة التسلل؟".

وأتم: "وهل وبخه أحد حتى لا يكرر هذا الخطأ أم أن الجميع الآن مشغولون بالضجيج المفتعل؟".

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