عودة شوبير وتغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره الداخلية، في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الداخلية خلال المران الختامي أمس الخميس.

ووفقا للمران الأخير، سوف يشهد التشكيل عددا من التغييرات، أبرزها عودة مصطفى شوبير لحراسة المرمى، وياسر إبراهيم للدفاع، والفرنسي موديست في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج وأكرم توفيق.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وموديست ورضا سليم.

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