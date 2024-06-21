"بديل زيزو وتغييرات بالجملة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الجمعة أمام نظيره فاركو، في السابعة مساء بالجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو، خلال المران الختامي أمس الخميس.

ووضح خلال المران الختامي، اعتماد المدير الفني على عودة عمر جابر في الجهة اليسرى بعد غيابه عن المباراة الماضية للإيقاف بسبب الإنذارات، بينما يلعب سيد نيمار في الجهة اليمنى، كما يغيب محمد صبحي لحراسة المرمى، يعود ناصر ماهر ليعوض غياب أحمد سيد زيزو بسبب الإنذارات، ويوسف أوباما في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي،

الدفاع: عمر جابر وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وسيد نيمار.

وسط الملعب: زياد كمال ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد.

الهجوم: ناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

اقرأ أيضا:

الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

"هل وبخه أحد؟".. مالك وادي دجلة يوجه رسالة نارية للزمالك بسبب ما فعله زيزو